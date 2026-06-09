Президентът: ЦИК стои в основата на демократичните процеси

Снимка Пресцентър Президентство

Централната избирателна комисия е една от институциите, които стоят в основата на демократичните процеси. Тя гарантира правото на свободен избор, което е едно от най-сериозните ни завоевания. Това заяви президентът Илияна Йотова на консултациите с парламентарно представените партии и коалиции за нов състав на Централната избирателна комисия (ЦИК). На основание чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс държавният глава проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, в рамките на които политическите сили представиха своите номинации за членове на избирателната комисия.

Легитимността на институциите, които представляваме, се дължи и на работата на ЦИК, подчерта държавният глава. Илияна Йотова припомни, че Изборният кодекс възлага цялата организация и отговорност за провеждане на всички видове избори и референдуми в страната на избирателната комисия и тя трябва да гарантира, че те са честни, прозрачни и отразяват достоверно волята на българските граждани. „Каквито и претенции да имаме понякога, основателни или не, трябва да отдадем дължимото на членовете на комисията, най-малкото заради огромния обем работа, който извършват и отговорността, която носят“, посочи президентът. Затова доверието на хората към комисията и нейния авторитет е от изключителна важност, а то започва още с днешните консултации, подчерта Йотова.

По време на консултациите държавният глава напомни за писмо, изпратено до администрацията на президента, от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“. В него политическата формация изразява възражение относно методиката на изчисление и разпределение на представителството в ЦИК. Процедурата в съответствие с Изборния кодекс и алгоритъма за изчисление бяха разяснени от секретаря на президента по правни въпроси проф. Евелина Стоева-Димитрова. При изготвянето на правилата и при изчислението на местата в ЦИК юридическият екип на президентството се е придържал стриктно към закона. Поискани са били и становища от различни експертни общности. „Работихме по текстовете на закона такъв, какъвто той е гласуван“, подчерта държавният глава.

Редактор "Екип на Петел",

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