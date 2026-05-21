Президентът: Устойчиво развитие се постига с работещи институции

Устойчиво развитие се постига там, където има работещи институции, прозрачни правила, доверие между държавата и бизнеса, доверие между самия бизнес, инвестиции в знания, иновации и човешки капитал. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на откриването на Стратегическия финансов форум в София. Основна цел на събитието е да обедини усилията на български преподаватели в престижни висши училища и професионалисти в ключови финансови центрове от целия свят, за да може България да се развива като източник на иновации в сферата на финансите.

В изказването си държавният глава посочи, че очакванията към новото управление в България са свързани с повече законност и ясни правила, които са необходима здравословна среда както за българския бизнес, така и за привличането на чужди инвестиции. „Ще бъдем бдителни за изпълнението на тези обещания, защото в това трудно време именно те са гаранция за развитие на добра икономика. Всички ние сме обединени от една обща кауза – България да бъде модерна, конкурентоспособна и високотехнологична“, заяви още президентът.

Илияна Йотова открои съвременните кризи по света, войната в Близкия изток и инфлационните процеси като предизвикателства, които изискват политическа гъвкавост и адаптивност. „Пред нас стои предизвикателство с огромен мащаб и целта е да направим всичко възможно, че да превърнем кризите във възможност“, каза тя.

Държавният глава посочи, че новият международен ред е поставил на изпитание установените правила в международните отношения, което е оказало влияние върху конкурентоспособността на европейските държави. „Дълги години Европа получаваше енергийни ресурси изгодно, но от една държава. Производството беше евтино за някои отрасли и предприятия, но тази зависимост доведе до тежки резултати и едва последните години започнахме да разработваме свои програми за диверсификация. Резултатите в това отношение още не са тези, които бихме искали да бъдат“, отбеляза Йотова.

Президентът изтъкна, че в настоящата ситуация Европа се нуждае от изграждане на независима и конкурентоспособна икономика. В тази връзка Илияна Йотова подчерта значението на изкуствения интелект като елемент от индустрията на бъдещето, но и напомни, че високотехнологичното производство се нуждае от ресурси и подготвени хора. „Европа изостава изключително много от световните икономически гиганти по отношение на изкуствения интелект, но България има сериозен потенциал в тази насока“, заяви президентът. По думите й страната ни разполага с потенциал да бъде източник на глобални иновации и даде за пример Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT, както и технологичната компания EnduroSat. „България е център, в който не само ползваме продукт, а ние самите сме негови създатели. Всичко това показва, че най-ценният капитал на България са хората и нашата задача е да превърнем потенциала им в национално предимство, като създаваме условия младите и талантливи българи да свързват бъдещето си с Родината“, каза още президентът. Тя изтъкна и огромния потенциал на българската диаспора зад граница, чийто достижения са не само гордост за България, но могат да допринесат и за нейното развитие.

Държавният глава посочи и че с въвеждането на еврото България е завършила европейската си финансова интеграция, но пред страната стоят инфлационни и социални предизвикателства, които могат да бъдат преодолени единствено с активни държавни политики, стабилна икономика и подкрепа на българското производство, иновации и предприемачество. „Няма как да се справиш с високите цени и кризата чрез дефанзивна политика и ако у нас няма бизнес. Нека не забравяме, че зад всички показатели стоят хора с труда и мечтите си и точно това трябва да обясним на младите – бъдещето е на образования, прогресивен и активен човек“, подчерта президентът.

