Президентът: Властта е бламирана, оставката е неотложна. Предсрочните избори са единственият път напред

Снимка: Булфото

"Властта е бламирана, оставката е неотложна. Предсрочните избори са единственият път напред. Вярвам, че ще успеем", каза президентът Румен Радев в обръщение към българите.

"Дълго таеното недоволство на българите се изля на площадите. Хиляди в столицата и в големите градове скандираха „Оставка“. Не ги спряха нито търговците на страх, нито спрения ток, нито авариралите ескалатори в метрото", заяви Радев, цитиран от bTV.

"Има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си. Очакването за справедливост, личното достойнство на свободни граждани в демократична страна. Грижата да осигуриш бъдеще на децата си. Самочувствието на граждани в суверенна европейска държава", каза държавният глава.

"Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета подценяват самото събитие. Твърденията, че това е бунт само на младите омаловажават процеса, защото на площада бяха хора от всички поколения. Българите надигнаха глас срещу корупцията, беззаконието и отказа на политическата класа да чуе гласа им. Срещу управление чрез пари, компромати и страх. Срещу самодоволството на олигархията. Срещу безпринципна сглобка, която разделя обществото ни на два етажа. Този на властимащите, които са готови на всякакви кръвосмешения помежду си, и този на излъганите и огорчени избиратели, които гласуват с надежда, но получават обидно безразличие и високомерие от своите избраници“, посочи Румен Радев.

„Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода. Не отчетохте и порива на хиляди млади хора, които милеят за България и които се включиха в демократичните процеси“, каза още той.

„Всички вие, които изпълнихте площадите, и издигнахте глас срещу безчинствата на олигархията, и останалите, които по една или друга причина не заявихте своята позиция, но живеете, работите и учите в родината и понасяте несгодите на несправедливостите на нашето българско битие. Обръщам се към всички вас с вярата, че няма да пропилеем този шанс да променим България", продължи президентът.

"Знаем от опит защо сме се събрали. Знаем също така от миналото, че всеки опит за приватизиране на протеста ограбва надеждите на мнозинството. Ще ни трябва единение, воля и мъдрост, за да опазим гражданския мир от провокация. България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността. Това, което сегашната управляваща сглобка не може да направи", заяви Румен Радев.

