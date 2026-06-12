Президентът: За първи път в изслушването за членове на ЦИК ще участват и от Обществения съвет към комисията

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За първи път в изслушването за членове на Централната избирателна комисия (ЦИК) ще участват и членове на Обществения съвет към комисията, каза президентът Илияна Йотова при откриването на публичното изслушване на кандидатите, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за членове на ЦИК, което се провежда на "Дондуков" 2.

В изпълнение на чл. 46 ал. 4 от Изборния кодекс и на правилата за провеждане на публични консултации за процедурата за назначаване на ЦИК, утвърдени с указ на президента от 29 май 2026 г., днес ще изслушаме кандидати за членове на ЦИК. На изслушване поканихме за първи път и членове на Обществения съвет, тъй като за нас тяхната гледна точка и мнение е от изключителна важност, каза Илияна Йотова.

Тя посочи, че в Обществения съвет към ЦИК членуват неправителствени организации, които са консултативен орган и допълнителен гарант за демократичност, честност и прозрачност на изборите в България, посочва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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