Президентът Пас обяви извънредно положение в Боливия

Пиксабей

Президентът на Боливия Родриго Пас обяви днес извънредно положение в страната, предаде Ройтерс, коментирайки, че това е ескалация на кризата, парализирала националната икономика заради продължаващите вече 50 дни антиправителствени протести.

Решението, обявено от държавния глава в обръщения към нацията, отваря вратата за мобилизиране на военни сили навсякъде в страната в опит да се въведе ред, отбелязва световната агенция, цитирана от БТА.

По-рано днес Ройтерс предаде, че Пас е постигнал споразумение с водещ синдикат - Боливийската работническа конфедерация, което беше прието като стъпка към разрешаване на кризата.

Агенцията обаче посочи, че въпреки това споразумение южноамериканската държава е далеч от края на конфликта, тъй като много пътища, свързващи главния производствен център - столицата Ла Пас, с останалата част от страната, са под контрола на селски асоциации, свързани с бившия ляв президент Ево Моралес.

Обявяването на извънредно положение дава на Пас повече конституционни лостове за възстановяване на реда, сред които са и мобилизирането на военнослужещи за разчистване на блокадите, обръща внимание Ройтерс.

Макар и извънредното положение да влиза в сила незабавно, президентът трябва да уведоми официално за въвеждането му Конгреса на Боливия в рамките на 24 часа след издаването на указа си за него, като парламентът на свой ред има 72 часа да се произнесе по мярката.

Пас каза, че кризата е прераснала в организирани опити да се дестабилизира демокрацията. По думите му извънредното положение има за цел да възстанови реда в държавата, да защити гражданите на Боливия и да гарантира достигането на стоки от първа необходимост до всички части на страната.

"Това не е извънредно положение, което да ограничи живота на хората (...) Това е извънредно положение, което да освободи хората от тези, които използват политически конфликт, за да блокират пътища и да навредят на населението", заяви Пас.

Редактор "Екип на Петел",

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