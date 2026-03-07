Президентът Пезешкиан: Иран ще преустанови ударите по съседните страни, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу него

стопкадър: Ютуб

Временният управляващ съвет на Иран реши да преустанови ударите по съседните близкоизточни страни, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Ислямската република, каза иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от агенциите.

"Временният съвет реши вчера, че повече няма да има нападения срещу съседите и изстрелвания на ракети, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Иран", каза Пезешкиан в обръщение по държавната телевизия, предаде БТА.

Новината бе обявена, въпреки че Ислямската република продължи и днес да извършва атаки в региона в отговор на американско-израелските удари, отбелязват агенциите.

От изказването на Пезешкиан следва, че срещу територията на страната му не бива да се предприемат удари от американските военни бази в Близкия изток.

Понеже подобни обекти има в няколко страни, включително в Обединените арабски емирства, Катар и Кувейт, това условие фактически би трябвало да важи и за САЩ.

