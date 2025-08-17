Президентът Радев: “Само народ, който помни своето минало, има и бъдеще“

снимка: Булфото

Наследниците на тракийци стоят като щит срещу всеки опит за пренаписване на страниците на освободителните борби на Тракия и Македония, заяви президентът по случай 122-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание в местността Петрова нива

Водени от невиждано себеотрицание, преображенци успяха да подчинят на волята си цяла епоха и да я превърнат в неугасващ урок по безстрашие и родолюбие. Това заяви държавният глава Румен Радев в историческата местност Петрова нива, където участва в отбелязването на 122-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Честването се провежда под патронажа на президента.

В словото си на церемонията Румен Радев заяви, че споменът за съдбовното лято на 1903 г., в което българите от Тракия и Македония възвестиха на света, че единственият път към свободата е въоръжената борба и саможертвата, и днес събира хората на Петрова нива. Илинден постави началото на една величава и страшна епопея, посочи Румен Радев и напомни, че от Охрид до Черно море будните българи разпалиха стихията на революцията в защита на българското име, на онеправданите, на личното и народно достойнство, което стои по-високо от имота и от живота.

Държавният глава открои също така размаха, революционната и организационна зрялост на Илинденско-Преображенското въстание, които го извисяват до исторически връх в борбите за национално освобождение на нашия народ. По думите му с признателност поколенията почитат светлите апостоли на въстанието. Прекланяме се пред прочутите войводи, които с кураж и преданост отстояваха докрай българското име и пред твърдостта и саможертвата на хиляди четници, които загърбиха челяд и имот в името на свободата, заяви президентът.

Румен Радев изказа благодарност на Съюза на тракийските дружества, на домакините на събитието от община Малко Търново, на всички патриотични организации и на тракийците, дошли, за да почетат паметта на дедите си и да изпълнят своя дълг към тях и към Отечеството. Към наследниците на тракийци държавният глава изказа признателност и подчерта, че именно те стоят като щит срещу всеки опит за пренаписване на страниците на освободителните борби на Тракия и Македония, пазят грижовно паметта и заветите на дедите и ги предават на следващите поколения. “Само народ, който помни своето минало, има и бъдеще“, заяви още президентът в изказването си.

На тържественото събитие беше отслужена заупокойната молитва в памет на загиналите в храм-костница „Света Петка“ от Сливенския митрополит Арсений, след което в рамките на възпоменателната церемония президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили прие строя на представителните роти на Националната гвардейска част и отдаде почит пред мемориала на преображенци. На събитието Румен Радев беше придружаван от съпругата си Десислава Радева. Сред присъстващите бяха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, народни представители, представители на изпълнителната и местната власт, председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов, дипломати и стотици граждани.

