Президентът Радев: "Моят избор е ясен"

10.12.2025 / 22:40 1

Снимка: Булфото

Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета. Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас...в цяла България и в Европа, това написа президентът Румен Радев в профила си във Фейсбук, видя БНТ.

"Протестът роди широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата. Уважаеми народни представители, утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите. Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите! Вие сте на ход! Моят избор е ясен".

 

