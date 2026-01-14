Президентът Радев: Очевидно вече има нова партия

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Голямата задача пред българския парламент в момента е да върнат доверието на хората в изборния процес. Опитът от последните избори ясно показва, че това трябва да е машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и ръчна броене на контролните разписки, така че да има истинско доверие. В обществото ни има истински антимафиотски консенсус и първата крачка за неговото материализиране е честните избори.

Това коментира днес президентът на България Румен Радев.

Наистина нашият парламент има нужда от техническо време за тези промени, обществото ги очаква и се надявам наистина депутатите да отговорят на тези очаквания, коментира той.

Третият мандат ще го връча съвсем скоро и ще ви кажа на кого. Аз съм положил клетва да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя, но нека управляващите се замислят какво скъса доверието им с гражданите и противопостави институциите. Ако те отстояваха както трябва националния интерес, ако корупцията и арогантността не са неин символ, днес нямаше да се питаме такива въпроси. А ако питате за президентска партия, то тя вече очевидно съществува и тя е партията на атимафиотския консенсус за честни избори и такава партия обединява всички партии и от ляво, и от дясно, коментира Радев.

