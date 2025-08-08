Президентът Радев идва във Варна

Булфото

На 10 август, неделя, държавният глава Румен Радев ще бъде във Варна, съобщиха от прессекретариата на Президенството. Поводът за визитата на Радев е тържественият ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2025 на Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н.Й.Вапцаров“.

По програма в 8.55 часа президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще бъде посрещнат с почетен караул на Морската гара. По случай празника на Военноморските сили тържествено ще бъдат издигнати флаговете на корабите от ВМС.

В 9.05 часа трябва да започне тържественият ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите. В рамките на церемонията президентът Румен Радев ще връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец. Държавният глава ще отправи приветствие към младите офицери и присъстващите на тържествения ритуал.

