Президентът Румен Радев: В днешния празничен ден да си пожелаем здраве, повече вяра в собствените сили и любов към ближния

Честито Възкресение Христово! В днешния празничен ден да си пожелаем здраве, повече вяра в собствените сили и любов към ближния. Това написа в официалната си страница във "Фейсбук" президентът Румен Радев. "Нека не забравяме, че мирът и благоденствието са плод на общите ни усилия. Христос Воскресе!", допълва той.

focus-news.net

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html