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Президентът Румен Радев: В днешния празничен ден да си пожелаем здраве, повече вяра в собствените сили и любов към ближния

28.04.2019 / 00:49 1

Честито Възкресение Христово! В днешния празничен ден да си пожелаем здраве, повече вяра в собствените сили и любов към ближния. Това написа в официалната си страница във "Фейсбук" президентът Румен Радев. "Нека не забравяме, че мирът и благоденствието са плод на общите ни усилия. Христос Воскресе!", допълва той.

 

focus-news.net

 

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n eXu s (преди 1 час)
Рейтинг: 27711 | Одобрение: -25979
Бъди мъж, а не говорител на комунягите!
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