Снимка: Президентство

Президентът Румен Радев честити Коледа на българите.



"Честито Рождество Христово, скъпи сънародници!



Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом.



Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество.



Светли и благословени празници!", става ясно от публикация в официалната Фейсбук страница на държавния глава.

