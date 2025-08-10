реклама

Президентът Румен Радев е във Варна за военен ритуал

10.08.2025 / 09:00 0

снимка: Булфото

На Морската гара във Варна тази сутрин с почетен караул ще бъде посрещнат президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев.

Очаква се той да присъства на военния ритуал по присвояване на първо офицерско звание на випускниците на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров", предава БНР. 

Държавният глава ще отправи приветствие към младите офицери и присъстващите на тържествения ритуал.

 

Коментари
