Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към нацията днес

Снимка: Президентство

Президентът Румен Радев ще направи извънредно обръщение към българския народ. Това съобщават от Президентството.

Изявлението на държавния глава е насрочено за 17 ч., но не се съобщава по какъв повод ще бъде.

Най-вероятно причината за обръщението ще са събитията от последните два дни - протестите в т.нар. Триъгълник на властта, последвани от погрома на централите на "ДПС - Ново начало" и ГЕРБ, поисканата оставка на правителството и проектобюджета за следващата година.

Очаквайте подробности!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!