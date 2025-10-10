Президентът Румен Радев ще бъде на посещение във Варна

Снимка: Булфото

Държавният глава Румен Радев ще посети Варна в понеделник - 13 октомври. Президентът ще участва в церемонията по награждаване на младежите, постигнали ниво „злато“ и „сребро“ в рамките на Международната награда на херцога на Единбург – България. Събитието ще се проведе в резиденция „Евксиноград“ от 13 ч., съобщават от Президентството.

Румен Радев ще връчи значките на постигналите златно ниво и ще отправи приветствие към участниците в програмата.

Наградата на херцога на Единбург дава възможност на млади хора да преминават през предизвикателства и да постигат лични цели в три нива на продължителност и интензивност – злато, сребро и бронз. В рамките на своето участие и с подкрепата на ментори младежите са насърчавани да полагат целенасочени усилия в няколко направления, сред които доброволчество, физическа активност, развитие на умения и приключения сред природата. В България международно утвърдената младежка програма за личностно развитие се провежда под патронажа на държавния глава.

По-рано през деня Румен Радев ще посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, където ще проведе срещи с академичното ръководство и с представители на студентската общност.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!