Президентът Тръмп: "Всички, които искат да станат ръководители, умират бързо"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са в много силна позиция в Иран, предадоха световните агенции.

Тръмп каза, че е постигнат страхотен прогрес след по-малко от седмица война, допълва БТА.

"Ние сме в позицията на силата сега и иранските представители изчезват бързо. Всички, които искат да станат ръководители, умират бързо", каза Тръмп по време на среща с шефове на технологични компании, проведена в Белия дом.

