Президентът Тръмп: "Всички, които искат да станат ръководители, умират бързо"

04.03.2026 / 23:24 0

стопкадър: Ютуб 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са в много силна позиция в Иран, предадоха световните агенции.

Тръмп каза, че е постигнат страхотен прогрес след по-малко от седмица война, допълва БТА. 

"Ние сме в позицията на силата сега и иранските представители изчезват бързо. Всички, които искат да станат ръководители, умират бързо", каза Тръмп по време на среща с шефове на технологични компании, проведена в Белия дом.

cron1 (преди 2 секунди)
Рейтинг: 144912 | Одобрение: -20103
Сега е твой ред и на путкин! :devil:
