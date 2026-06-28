Президентът Вучич обяви оставката си и поиска предсрочни избори в Сърбия

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Сръбският президент Александър Вучич обяви в събота, че ще подаде оставка през следващите седмици и призова за провеждането на предсрочни президентски и парламентарни избори.



„Ще бъда президент само още няколко седмици, а след това ще подам оставка“, заяви Вучич по време на митинг на Сръбската прогресивна партия (СПП) в Белград.



Вторият и последен президентски мандат на държавния глава трябваше да изтече в средата на 2027 г.



Към момента Вучич не е посочил конкретна дата за оставката си, нито кога ще бъде разпуснат парламентът – процедура, която е необходима за провеждането на предсрочни парламентарни избори.



Президентът съобщи още, че управляващите и техните коалиционни партньори ще се явят на вота с обща листа под името „Единна Сърбия“.



Междувременно в Сърбия се появиха спекулации, че след оттеглянето си от президентския пост Вучич може да се завърне като министър-председател – длъжност, която заемаше в периода 2014–2017 г., пише moreto.net.



В речта си държавният глава отправи обвинения към студентското движение, като в същото време призова за диалог.



„Не сме забравили и няма да забравим всичко, което беше сторено на страната ни през последната година и половина“, заяви Вучич. Той обвини неназовани чуждестранни центрове на власт, че се намесват в политическите процеси в Сърбия, но не представи доказателства в подкрепа на твърденията си.

Редактор "Екип на Петел",

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