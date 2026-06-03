Президентът Йотова: Има още много мини, които ще гърмят под краката на управляващите

снимка: Президентство

Има още много мини, които ще гърмят под краката на управляващите и още доста скрити фактури, които ще излязат и всички ние ще видим какво е ставало през последните години. Очевидно бюджетният дефицит не се е трупал през последните месеци. Остава и въпросът какъв е бил той при влизането на страната ни в еврозоната. Това заяви държавният глава Илияна Йотова пред журналисти в Пловдив.

Необходимо е да се извърши цялостна оценка къде са най-големите дупки в бюджета, посочи президентът. Средствата за отбрана са едно от перата, но не е единствено, коментира тя в отговор на въпрос. Да видим какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие по големите проекти, където са големите суми, посочи държавният глава. Тя постави въпроса дали не се е действало на принципа „след мен и потоп“. По думите й без пълна картина на финансовото състояние нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията могат да бъдат достатъчно убедителни.

Илияна Йотова изрази надежда, че скоро ще се изясни цялостно финансовото състояние на държавата. „Трябва да се види къде има резерви, за да могат да се осигурят пенсиите за нашите родители, да се осигурят младите семейства, да се осигурят тези, които имат най-голяма нужда в момента. Смятам, че това означава солидарно общество“, заяви тя.

В отговор на въпрос за действията на правителството за ограничаване на дефицита и разходите президентът подчерта, че предприетите първи стъпки са много твърди, но има още много работа. „Всички трябва да бъдем солидарни, като се започне от политическата класа и институциите“, заяви тя. По думите й мерките за съкращения не са в такава голяма степен, каквато бяха представени в началото. Става въпрос за незаети бройки, за възможност за стагнация на бюджетите на институции, на различни ведомства, коментира Йотова. „Виждам, че правителството няма никакво намерение нито да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката за майчинство, която е една от най-добрите в Европа. Предстои да видим какво ще решат в крайна сметка. Обнадеждаващи са стъпките“, заяви Илияна Йотова.

Вярвам на министър-председателя, че управляващите първо ще се погрижат за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими, подчерта държавният глава. „Познавайки г-н Радев и неговата твърдост, смятам, че ще остане верен до край на това, което се предлага“, каза Йотова.

Президентът напомни, че днес Европейската комисия представя Пролетния пакет на Европейския семестър, в който се представят бюджетните препоръки към държавите членки на еврозоната, като за България се очаква обявяване на процедура по прекомерен дефицит. „Това е препоръка на ЕК, за да се вземат конкретни мерки“, посочи тя.

Редактор "Екип на Петел",

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