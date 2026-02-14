Президентът Йотова: Северна Македония все още иска да е част от ЕС

кадър bTV

Президентът Илияна Йотова беше категорична, че докато българите не бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, няма да има напредък за европейско членство на Скопие.

"Ръководството на Република Северна Македония се опитва да намери друго лоби за заобикаляне на първия клъстер, който е най-важният. Там са човешките права, така наречените фундаментълс, и се опитва да започне буквално след това с другите глави, които са вече много по-конкретни. Няма как България да се съгласи с една такава промяна. Говорихме надълго и нашироко за юни месец, когато ще бъде следващата Среща на върха за Западните Балкани и дотогава с усилията и на България, и на нашите европейски партньори, в частност и на г-н Коща, трябва да се намери някакъв вариант, ако - аз му казах и подчертах няколко пъти, Република Северна Македония все още иска да бъде част от Европейския съюз", коментира Йотова.

След откриването на форума Йотова, заяви, че самостоятелната европейска отбранителна система, за която се говори отдавна, вече е осъзната необходимост.

"В никакъв случай това не трябва да бъде структура, която да се противопоставя на НАТО, а по-скоро европейският стълб вътре в НАТО да бъде още по-силен, много по-добре структуриран и Европа да има своето производство", посочи държавният глава.

Президентът се срещна и с Николай Младенов, в качеството му на върховен изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден от американският президент Доналд Тръмп. След разговора, Йотова заяви, че все още не е ясно на какво ниво ще бъде представена България на срещата на Съвета във Вашингтон на 19 февруари.

"На какво ниво и как ще бъде представена България ми е много трудно в момента да ви кажа. Това е искрената ми позиция, защото знаете, че на 19 февруари аз ще издам трите указа: за регионите, за датата на изборите и за служебен кабинет, тоест нито Народното събрание, нито Президентството, а не зная и каква ще е ситуацията и с Министерски съвет, който е в оставка, не зная наистина на какво ниво ще бъде представена България на това учредително заседание", каза президентът.

Също вчера премиерът в оставка Росен Желязков потвърди, че страната ни ще бъде представена на срещата на Съвета за мир, но и също не се ангажира за нивото на представителност.

"Знаете, че на 19 съвпада предаването на управлението на изпълнителната власт така, както е заявено, така, че ние ще бъдем представени на съответното ниво, което да не бъде повлияно, а да има смисъл на приемственост в тези отношения и участие в тези организации", каза Желязков.

Друга среща от днес на президента Илияна Йотова беше с азербайджанският ѝ колега Илхам Алиев. Двамата са обсъдили енергийното сътрудничество между страните.

