Президентът Йотова посети българите в олимпийското село

07.02.2026 / 14:16 2

снимка БОК

Президентът на България Илияна Йотова влезе в олимпийското село, където беше посрещната от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, фигуристката Александра Фейгин и българската делегация в Милано.

Тя разгледа мястото, където живеят спортистите по време на Игрите и разговоря с Фейгин и с треньора й Андрей Лутай.

По време на обиколката българската делегация се срещна с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който също бе на посещение в селото. Двамата президенти и Лечева проведоха кратък разговор и се снимаха за спомен пред олимпийските кръгове.

Щайнмайер пожела успех на българските спортисти и каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната.

село варна (преди 56 минути)
Рейтинг: 32108 | Одобрение: 493
Държавата се разпада, а тя на шопинг туризъм 
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 207908 | Одобрение: -1592
Дано състезателите са си държали пръстите"заключени" зад гърба,че тия вещици да не ги урочасат.

