Президентът Йотова стартира разговорите за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова започва срещите си в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 27 януари Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян. Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.

Според член 99, алинея 5 на Конституцията след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на Българската народна банка Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – Велислава Делчева, Мария Филипова.

Държавният глава Илияна Йотова следва да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер.

В края на 2025 г. президентът тогава Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.

На 16 януари Радев обяви, че страната отива на избори, след като от АПС върнаха третия мандат неизпълнен. Преди това бяха върнати и първите два проучвателни мандата – на ГЕРБ - СДС и на „Продължаваме Промяната-Демократична България", предаде БТА.

