Президентът апелира: Призовавам към масово гласуване на предстоящите избори

Честит празник на всички християни и всички именници. Да се множат способностите и успехите на войската ни. Както знаете, партиите са още в почивка, но аз съм длъжен в най-скоро време да връча мандата за съставяне на правителство на първата по численост парламентарна група. Както видяхте, партиите са ясни, че повече не виждат живот в рамките на 51-ото Народно събрание и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес. Аз силно се надявам да го направят, защото само след борени седмици депутатите ще потърсят доверието на своите избиратели, а нямат много време, коментира днес президентът Румен Радев.

За да се повиши доверието на хората в изборния процес, трябва да стане чрез 100% машинно гласуване, чрез електронно отчитане на гласовете и ръчно преброяване на разписките, посочи той.

Щом взема решение за първия мандат, веднага ще ви уведомя кога ще стане това, допълни той.

Правителство, което по Конституция ръководи и осъществява външната политика, не смее нито да я формулира, нито да я заяви. Венецуела е пореден епизод от разграждането на този международен ред, който познаваме до момента. Създават се прецеденти. Това значи да се грижим много повече за българската армия, за собствените отбранителни способности и силата на съюзите, в които членуваме, коментира той.

Призовавам този път за масово гласуване, за да може да се снижи до минимум корпоративния, купения и принудителния вот, апелира той.

Питам се къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет, посочи той.

