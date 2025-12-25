Президентът и съпругата му посетиха "Българската Коледа''

Снимка Булфото

Държавният глава и жена му са сред официалните гости на значимо за България събитие.

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева посетиха благотворителния спектакъл "Българската Коледа''.

Събитието се провежда в Народния театър „Иван Вазов“ за 23-ти пореден път и е под патронажа на държавния глава.

Известни български музиканти помогнаха с участието си в концерта, който е насочен към подкрепа на деца в нужда.

По време на спектакъла прозвучаха любими български песни с акомпанимент от Симфоничния оркестър на БНР под диригентството на Георги Милтиядов.

Това предаде Булфото.

