Президентът и съпругата му посетиха "Българската Коледа''
Държавният глава и жена му са сред официалните гости на значимо за България събитие.
Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева посетиха благотворителния спектакъл "Българската Коледа''.
Събитието се провежда в Народния театър „Иван Вазов“ за 23-ти пореден път и е под патронажа на държавния глава.
Известни български музиканти помогнаха с участието си в концерта, който е насочен към подкрепа на деца в нужда.
По време на спектакъла прозвучаха любими български песни с акомпанимент от Симфоничния оркестър на БНР под диригентството на Георги Милтиядов.
