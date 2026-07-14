Президентът изпрати Мартин Велев в последния му път

Снимка Булфото, илюстративна

Стотици изпратиха в последния му земен път Мартин Велев, предаде репортер на Novini.bg. Опелото се извърши в храм “Света София” и на него присъстваха президентът Илияна Йотова, политици, бизнесмени, спортисти, дейци на културата и приятели.

Припомняме, синът на президента на БОК Весела Лечева загина трагично при инцидент с джет в Гърция.

Петел поднася своите съболезнования на всички роднини, близки и приятели на Мартин Велев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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