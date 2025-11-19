Президентът може да внесе ново предложение за разглеждане в НС

Булфото

Няма как с еднолични актове, който и да е председател на НС да изземва компетенции, който са от изключителните правомощия от чл. 84, ал. 5 на Народното събрание и с това наистина се доказа, че ще бъде направено всичко възможно да се препятства възможността българските граждани да видят, че парламента, който е с много нисък рейтинг, не защитава техните права. Това заяви Петър Петров от "Възраждане" по повод искането за референдум от президента, което еднолично е върнато като физически документ в Президентството от Наталия Киселова и няма как да влезе в дневния ред на депутатите, предаде "Новини".

По думите му е действано, за да се възпрепятства това предложение. "Нищо не му пречи на президента да внесе ново предложение за провеждане на референдум. Винаги трябва да бъдат питани българските граждани. Стотици хиляди български граждани са се подписали за референдум и трябва да бъдат питани. Ние няма да спрем да искаме, чрез конституционните механизми, това да се случва", обясни депутатът.

"Необходимо ни е преосноваване на държавата и трябва да се спре тази колективна безотговорност, която видяхме вчера", категоричен е Петров.

Той призова Наталия Киселова да си подаде оставката.

