Президентът на Арда: Футболистите ги очакват огромни премии при класиране

кадър: Спортал

Президентът на Арда Яшар Дурмушев говори пред Sportal.bg след загубата на своя тим от Ракув в плейофния кръг на Лигата на конференциите. Родният тим загуби с 0:1 като гости и има всички предпоставки да продължи напред.

“Доволен съм и щастлив от това, което видях. Нямаше много голяма разлика между нас и тях. Мачът е отворен и имаме всички предпоставки. Това е целта на целия отбор и град.

Ще бъдем по-агресивни със сигурност. Очаквам инструкциите на треньора да са в тази посока.

Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране. Те си го знаят и стимулът го има. Но не е важен само финансовия стимул. Представляваме България и нашия град.

Възнамеряваме да внесем проект за стадиона. Надявам се да бъде одобрен от ММС. Това ще бъде в близките 2-3 месеца, след това ще има и технологично време. Но ще искаме да направим всичко възможно да направим обновление”, заяви за Спортал Дурмушев.

