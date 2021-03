Президентът на Армения е приет по спешност в болница

Снимка Giorgi Abdaladze, Official Photographer of the Administration of the President of Georgia, уикипедия

Сериозни здравословни проблеми има президентът на Армения. Армен Саркисян е бил приет днес в болница със сърдечна недостатъчност и сега е на лечение.

Това предаде Ройтерс, като се позова на агенция Интерфакс.



Новината е била съобщена първо в арменския вестник "Храпарак".

От канцеларията на Саркисян казаха, че той е подложен на изследвания в медицинския център "Астхик" след възникнали усложнения, предизвикани от инфекция с коронавируса, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

