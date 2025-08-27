Кадър Президентство на Азербайджан

„През април 1920 г. руската армия нахлу и окупира Азербайджан". Така президентът на Азербайджан Илхам Алиев „се порови в историята“ в интервю за Al Arabia, предаде ASTRA.

Алиев също така заяви, че това е било окупация и отбеляза, че след разпадането на Руската империя страната е окупирана от болшевиките.

Освен това той потвърди подкрепата си за териториалната цялост на Украйна, като подчерта, че тази война е руска инвазия, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев изрази "голямо разочарование" от свалянето на самолет Azal в Актау през 2024 г. Той сравни ситуацията с унищожаването на руски хеликоптер през 2020 г., като отбеляза, че Азербайджан веднага се извини и изплати компенсации, докато Русия "мълчи досега". Алиев също така осъди убийствата и изтезанията на двама азербайджанци в Русия, като ги нарече "безпрецедентен акт" и подчерта, че Баку е отговорил "конструктивно и законно", пише още NEXTA.

"Ние не носим отговорност за влошаването на отношенията. Ние отговаряме конструктивно и законно, но никога няма да толерираме никакви признаци или прояви на агресия или неуважение към нас", каза Алиев.

Катастрофата със азерския самолет стана на 25 декември 2024 г. близо до град Актау. Загинаха 38 души, включително и двамата пилоти и една стюардеса. Други 29 души, включително две стюардеси, са били спасени. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че отговорността за бедствието е на представители на Руската федерация. Той поиска Русия да признае вината си. Руският диктатор Владимир Путин се извини, но не призна вина.

