Президентът на Азербайджан прекъсна посещението си в Русия

Снимка уикипедия, Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan

"Петел" следи какво се случва след самолетната катастрофа в Казахстан.

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев се е обадил на президента на Руската федерация Владимир Путин и го е предупредил, че прекъсва посещението си в Русия, предаде Казинформ, цитирана от "Фокус".

"По време на телефонен разговор президентът Илхам Алиев е заявил, че няма да може да участва в неформалната среща на върха на държавните глави на страните-членки на ОНД (Общност на независимите държави), която ще се проведе в Санкт Петербург, поради катастрофата на пътническия самолет AZAL в Актау", посочва медията.

Самолет Embraer 190, който е изпълнявал полет Баку-Грозни, с номер J2-8243, се разби до град Актау, Казахстан.

На борда на самолета е имало 67 души, включително 5 членове на екипажа. По предварителни данни на Министерството на транспорта на Република Казахстан на борда е имало 37 граждани на Азербайджан, 6 Казахстан, 3 Киргизстан, 16 граждани на Руската федерация.

