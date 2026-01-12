Президентът на Барселона критикува Мбапе след финала за Суперкупата на Испания

Кадър Youtube

Президентът на Барселона Жоан Лапорта разкритикува нападателя на Реал Мадрид - Килиан Мбапе, след финала за Суперкупата на Испания, в който каталунците победиха мадридския клуб с 3:2.

„Бях изненадан от поведението на Мбапе. Както при победа, така и при загуба, трябва да бъдеш великодушен и уважителен. Това е спорт; трябва да се държиш нормално. Мисля, че когато спечелихме, показахме уважение към опонентите си, така че не разбирам какво направи Мбапе“, цитира RAC1 думите на Лапорта.

По-рано стана ясно, че Мбапе е попречил на играчите на Реал Мадрид да направят шпалир на Барселона след мача, посочва БТА.

Барселона спечели Суперкупата на Испания за 16-ти път в историята си, което е рекорд за турнира. Реал Мадрид е печелил този трофей 13 пъти.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!