Президентът на Беларус обеща да спре прелитащите балони

"Петел" следи какво се случва след драматичните събития в Беларус.

Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джон Коул заяви днес, че беларуския лидер Александър Лукашенко му е обещал да спре прелитането на метеорологични балони от страната си в Литва, предаде БТА, цитирайки Ройтерс.

"Той неотдавна се съгласи да направи всичко по силите си, за да спре балоните", каза Коул пред Ройтерс във Вилнюс след двудневни разговори с Лукашенко.

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, предизвикаха на няколко пъти затваряне на летището във Вилнюс през последните месеци. Литва обвинява Беларус, че извършва "хибридна атака", като улеснява прелитането на балоните.

Коул каза също, че близо хиляда оставащи зад решетките в Беларус политически затворници могат да бъдат освободени, вероятно накуп, в близките месеци.

"Смятам за повече от възможно, че можем да го направим, смятам го за напълно реалистично. Поели сме по правилния път и импулсът е налице", каза Коул пред Ройтерс, след като Беларус освободи 123 затворници по-рано днес.

