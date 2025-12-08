Президентът на Бенин Патрис Талон заяви, че опитът за преврат е бил осуетен, и обеща, че случилото се няма да остане безнаказано

Кадър Х

Президентът на Бенин Патрис Талон заяви днес, че правителството и въоръжените сили на западноафриканската страна са предотвратили опит за преврат от група войници, и обеща, че това няма да остане безнаказано, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Изявлението на Талон дойде около 12 часа след като в няколко квартала на столицата Котону, най-големият град и търговски център на страната, за първи път се чуха изстрели, а военнослужещи се появиха по държавната телевизия и обявиха отстраняването на президента, на правителството и суспендирането на дейността на институциите.

Силите, лоялни на Талон, "се държаха твърдо, възвърнаха позициите ни и ликвидираха последните огнища на съпротива, държани от бунтовниците", заяви самият Талон в изявление по телевизията и увери, че ситуацията е напълно под контрол. "Тази решителност и мобилизация ни позволиха да победим тези авантюристи и да предотвратим най-лошото за страната ни ... Тази измяна няма да остане безнаказана", подчерта той.

Талон заяви също така, че мислите му са с жертвите на опита за преврат, както и с множеството хора, задържани от бягащите бунтовници, без да дава повече подробности. Агенция Ройтерс не успя да потвърди дали има жертви или заложници.

Случилото се днес е най-новата заплаха за демократичното управление в региона, където през последните години военните завзеха властта в съседните на Бенин Нигер и Буркина Фасо, както и в Мали, Гвинея и Гвинея-Бисау, отбелязва Ройтерс.

Правителството на Бенин заяви, че до днес следобед са били арестувани 14 души във връзка с опита за преврат.

Икономическата общност на западноафриканските държави (ЕКОВАС) и Африканският съюз (АС) осъдиха случилото се. В последващо изявление ЕКОВАС съобщи, че е разпоредил незабавното разполагане свои сили в Бенин.

Историята на Бенин е осеяна с преврати и опити за преврати. Патрис Талон дойде на власт през 2016 г. и вторият му мандат трябва да приключи догодина, когато ще има президентски избори.

На президентския вот се очертава да се явят кандидат на досегашните управляващи и умерен опозиционер, но основната опозиционна партия е отстранена от надпреварата.

Патрис Талон е хвален за икономическото развитие на Бенин, но редовно е обвиняван от критиците си, че е извършил авторитарен завой в една страна, приветствана заради динамизма на демокрацията й.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!