Президентът на Бразилия: "За съжаление Европа все още не е взела решение"

Кадър Presidência da República

След поредното забавяне на финализирането на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и четирите страни от Меркосур - Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай, президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва призова днес европейците да проявят повече кураж и политическа воля, предаде ДПА и БТА.

„За съжаление Европа все още не е взела решение. Европейските лидери поискаха повече време за допълнителни мерки за защита на селското стопанство“, заяви Лула на срещата на върха на Меркосур в бразилския град Фос ду Игуасу.

Той добави, че без политическата воля и кураж от страна на лидерите няма да е възможно да се приключат преговорите, които продължават вече 26 години.

Лула: Мелони е готова да подпише през януари

По-рано тази седмица Лула отправи ултиматум към ЕС: „Ако не го направим сега, Бразилия няма да сключи споразумение, докато аз съм президент“, заяви той на правителствено заседание.

Въпреки това бразилският президент вече се отказа от тази позиция. Лула заяви, че е разговарял по телефона с италианския премиер Джорджа Мелони и тя го е уверила, че ще бъде готова да подпише в началото на януари.

„Споразумението ще бъде сключено и се надявам, че ще бъде подписано през първия месец от мандата на Парагвай (като председател на Меркосур) от моя (парагвайски) колега Сантяго Пеня“, заяви Лула.

Необходимото мнозинство в ЕС засега липсва

Първоначално се очакваше договорът да бъде подписан на срещата на върха в Бразилия днес. Въпреки това Мелони обяви, че все още не е готова да се съгласи с планираното споразумение с четирите държави Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай, което означава, че необходимото за подписването мнозинство в ЕС няма да бъде постигнато.

Според Европейската комисия новата зона за свободна търговия с над 700 милиона жители ще бъде най-голямата от този вид в света и има за цел да изпрати сигнал срещу протекционистката митническа политика на американския президент Доналд Тръмп.

Планът е да се премахнат до голяма степен митническите и търговските бариери между ЕС и четири от държавите от Меркосур. Преговорите за споразумението започнаха още през 1999 г.

Оттогава Боливия се присъедини към блока, но не е страна по споразумението. Венецуела пък бе отстранена като член.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!