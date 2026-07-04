Президентът на ФИФА отличи силната форма на суперзвезди като Меси и Мбапе на Мондиал 2026

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Президентът на ФИФА Джани Инфантино подчерта силната форма и отбелязаните голове на суперзвезди като Лионел Меси и Килиан Мбапе на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, отбелязва БТА.

Капитанът на Аржентина Меси се е разписвал във всичките четири мача досега и оглавява класацията на голмайсторите със седем попадения. Капитанът на Франция Мбапе има шест, Ерлинг Холанд от Норвегия и Хари Кейн от Англия - по пет, французинът Усман Дембеле и бразилецът Винисиус Жуниор са сред тези с по четири гола, а португалската легенда Кристиано Роналдо има три, за да стане първият играч, отбелязал на шест Мондиала.

„Интересното на това Световно първенство е, че всички велики футболисти са тук, играят и бележат“, каза Инфантино пред DSports след победата на Аржентина с 3:2 над Кабо Верде.

„Те играят като отбор и всички се справят много добре“, заяви още той.

Инфантино добави, че турнирът е открил нови играчи, като вратаря на Кабо Верде Возиня - "футболисти, които се появяват и ни карат да мечтаем“.

Редактор "Екип на Петел",

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