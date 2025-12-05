реклама

Президентът на ФИФА за Световното: Ще бъде уникално, изключително и зрелищно

05.12.2025 / 23:20 0

Кадър Ютуб 

Джани Инфантино, президент на Световната футболна централа - ФИФА заяви по време на тегленето на жребия за Мондиал 2026, че това "това ще бъде най-великото Световно първенство в историята". 

Форумът в САЩ, Канада и Мексико ще събере за първи път 48 отбора в световни футболни финали (досегашният формат включваше 32 тима). 

"ФИФА е официалният доставчик на щастие за човечеството“, започна Инфантино, предаде Фокус. 

"Това ще бъде най-великото Световно първенство в историята. То е много повече от спортно събитие. Това е просто най-великото събитие в историята на човечеството. Ще бъде уникално, изключително и зрелищно.

7 милиона души ще посетят стадионите. Още два, три, четири пъти повече хора ще пристигнат в САЩ, Канада и Мексико, просто за да усетят атмосферата на Световното първенство. 6 милиарда ще гледат турнира у дома. Това ще бъде като 104 Супербоула в рамките на един месец", добави още той.а

 

