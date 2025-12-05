Президентът на ФИФА за Световното: Ще бъде уникално, изключително и зрелищно

Кадър Ютуб

Джани Инфантино, президент на Световната футболна централа - ФИФА заяви по време на тегленето на жребия за Мондиал 2026, че това "това ще бъде най-великото Световно първенство в историята".



Форумът в САЩ, Канада и Мексико ще събере за първи път 48 отбора в световни футболни финали (досегашният формат включваше 32 тима).



"ФИФА е официалният доставчик на щастие за човечеството“, започна Инфантино, предаде Фокус.



"Това ще бъде най-великото Световно първенство в историята. То е много повече от спортно събитие. Това е просто най-великото събитие в историята на човечеството. Ще бъде уникално, изключително и зрелищно.



7 милиона души ще посетят стадионите. Още два, три, четири пъти повече хора ще пристигнат в САЩ, Канада и Мексико, просто за да усетят атмосферата на Световното първенство. 6 милиарда ще гледат турнира у дома. Това ще бъде като 104 Супербоула в рамките на един месец", добави още той.а

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!