Президентът на ФИФА за билетите за Световното: За 15 дни сме получили над 150 милиона заявки

Президентът на ФИФА Джани Инфантино застана зад високите цени на билетите за Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико догодина, като подчерта, че те са напълно оправдани на фона на изключително големия интерес към турнира.

По думите му въпреки недоволството на част от феновете заради цените, вече са подадени заявки за над 150 милиона билета.

В отговор на критиките ФИФА обяви и специална ценова категория от 60 долара, чиято цел е да направи срещите по-достъпни за привържениците на отборите, които са се класирали за шампионата.

"Имаме 6-7 милиона билета в продажба… само за 15 дни сме получили над 150 милиона заявки. Тоест по 10 милиона билета всеки ден. Това показва колко значимо е Световното първенство", заяви Инфантино по време на Световната спортна среща на върха в Дубай, цитиран от агенция Ройтерс и БНР.

"През почти 100-годишната история на световните първенства са продадени общо 44 милиона билета. Така че за две седмици можехме да запълним мондиалите за 300 години. Представете си го. Това е абсолютна лудост", добави той.

Най-голям брой заявки са дошли от феновете на един от домакините - САЩ, следвани от привържениците от Германия и Великобритания.

