Президентът на Иран се извини за ударите по съседни страни, атаките срещу тях обаче продължават

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан се извини за атаките срещу страните от региона, докато ирански ракети и безпилотни летателни апарати продължаваха да летят към страните от Залива, което предполага, че политическото ръководство на Техеран не може да упражнява пълен контрол над въоръжените сили на Ислямската република, и отхвърли многократните искания на американския президент Доналд Тръмп за безусловна капитулация, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Пезешкиан, член на тричленният Временен управляващ съвет на Иран, който управлява Ислямската република откакто миналата събота американски и израелски удари поразиха територията на Иран и убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей, отправи предизвикателното послание точно една седмица след началото на конфликта, който се разпространи в целия регион на Близкия изток, разтърси световните пазари, наруши полетите и значително отслаби ръководството в Техеран.

Предварително записано обръщение на Пезешкиан, излъчено по иранската държавна телевизия, което изглежда е било заснето набързо без професионална техника, отново подчерта ограничените правомощия, които лидерите на теократичното правителство упражняват върху иранския елитен Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), който има контрол над балистичните ракети, насочени срещу Израел и други страни, подчинява се само на върховния лидер и изглежда набелязва свои собствени цели на фона на разширяващият се конфликт.

Докато иранският президент се опита да успокои нарастващото недоволство на арабските страни от Залива по повод атаките, само няколко часа по-рано вълна от ракети и дронове, насочени срещу голямо петролно съоръжение в Саудитска Арабия, прекъсна полетите на международното летище в Дубай в Обединените арабски емирства (ОАЕ), и принуди хората в Бахрейн да търсят убежище.

Пезешкиан продължи да критикува призивите на Тръмп Иран да се предаде безусловно на САЩ. "Това е мечта, която трябва да отнесат в гроба си", заяви той.

По думите на иранският президент тричленният Временен управляващ съвет на Иран е влязъл в контакт с въоръжените сили по повод атаките.

"Трябва да се извиня от свое име на съседните страни, които бяха атакувани от Иран", заяви иранският президент. "Отсега нататък те (въоръжените сили на Иран) не трябва да атакуват съседни страни или да изстрелват ракети срещу тях, освен ако не бъдем атакувани от тяхна територия. Мисля, че трябва да решим този проблем чрез дипломация", заяви Пезешкиан.

Пезешкиан посочи, че атаките са били плод на недоразумение в редиците на военните, като обясни това недоразумение с убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей и на други високопоставени официални лица, което прозвуча, сякаш през последните дни е бил загубен контролът над въоръжените сили, отбелязва АП.

Иранският президент заяви, че изстрелването на ракети и атаките с дронове са "резултат от хаотичната ситуация след смъртта на няколко високопоставени командири, когато въоръжените сили са били останали без лидер и е трябвало да действат самостоятелно".

От изказването на Пезешкиан следва, че срещу територията на страната му не бива да се предприемат удари от американските военни бази в Близкия изток.

Понеже подобни обекти има в няколко страни, включително в Обединените арабски емирства, Катар и Кувейт, това условие фактически би трябвало да важи и за САЩ.

Генерал Аболфазал Шекарчи, говорител на иранските въоръжени сили, пося допълнително съмнение, като заяви след Пезешкиан, че Техеран "не е нападал страни, които не са предоставили пространство на Америка да нападнат нашата страна".

Американските удари не идват от арабските страни в Залива, които в момента са подложени на ирански атаки, отбелязва АП.

Междувременно аАдминистрацията на Тръмп одобри нова продажба на оръжие на Израел на стойност 151,8 милиона долара, след като американският президент заяви, че няма да преговаря с Иран без "безусловната капитулация" от негова страна, а американски официални лица предупредиха за предстояща кампания от засилени бомбардировки, които според тях ще бъде най-интензивната досега.

Вчера финансовият министър на САЩ Скот Бесънт предупреди в интервю за Фокс бизнес, че най-масираните бомбардировки над Иран тепърва предстоят. "Тази нощ (изминалата) ще бъде най-голямата ни кампания на обстрел", заяви Бесент. САЩ планират да нанесат "най-големи щети" на иранските ракетни установки и фабриките, където се произвеждат ракетите, каза той, цитиран от агенциите.

Иранският представител в ООН Амир Саид Иравани заяви, че Иран ще "предприеме всички необходими мерки", за да се защити.

Кадри на АП показаха експлозии и пушек, издигащ се над западната част на Техеран, като в същото време Израел съобщи, че е предприел нова вълна от удари.

САЩ и Израел продължават на нанасят удари срещу Иран, насочи срещу военните му способности, ръководството и ядрената му програма. Декларираните цели и срокове за войната се променят постоянно, като САЩ на няколко пъти даде да се разбере, че целта им е да свалят иранското правителство или да издигнат ново ръководство отвътре.

В резултат на конфликта са загинали най-малко 1230 души в Иран, над 200 души в Ливан и 11 души в Израел. В резултат на сблъсъците са били убити шестима американски военнослужещи.

Тази сутрин в Бахрейн зазвучаха сирени за въздушна тревога, след като Иран атакува островното кралство, а в столицата Манама се чуха експлозии. Саудитска Арабия съобщи, че е свалила дронове, насочени към голямото петролно находище "Шайба", и е унищожила балистична ракета, която е летяла към военновъздушната база "Принц Султан", където са разположени американски военни.

В Дубай също се чуха няколко експлозии. Пътниците, които чакаха на международното летище в Дубай, след като по-рано днес националният авиопревозвач на ОАЕ "Емирейтс" съобщи, че въозбновява полетите, бяха насочени към железопътни тунели, след като прозвучаха сирените.

