Президентът на Косово разпусна парламента, страната отива на нови предсрочни избори

Пиксабей

Президентът на Косово Вьоса Османи разпусна парламента, след като снощи депутатите не успяха да изберат нов президент до крайния срок, който изтече в полунощ, съобщи Ройтерс.

Изборът на президент се провали заради липсата на кворум, след като опозиционните партии бойкотираха гласуването на предложения от управляващото Движение „Самоопределение“ кандидат – вицепремиера и министър на външните работи Глаук Конюфца.

Това ще бъде третият парламентарен вот в страната за малко повече от година. Косово вече проведе предсрочни избори на 28 декември, след като парламентът не успя да сформира правителство след редовните избори през февруари 2025 г, предаде БТА.

По-рано днес председателката на косовския парламент Албулена Хаджиу заяви, че е поискала от Конституционния съд на страната да разгледа провалената процедура, съобщава информационният портал „Телеграфи“.

Според изявление на Хаджиу, цитирано от медията, след провала на вчерашното извънредно заседание на парламента, тя се е обърнала с писмо към Конституционния съд, в което е поискала от институцията да оцени конституционността на процедурата за избор на президент на Косово и да наложи временна мярка за отмяна на конституционния срок, свързан с процедурата, до публикуването на окончателно решение по казуса.

Според писмото на Хаджиу, публикувано от „Телеграфи“, причината за искането за разглеждане на процедурата е отсъствието на голям брой от депутатите от опозицията по време на вчерашното заседание, което според нея е представлявало „явно противоречие с Конституцията и правните им задължения“.

„Оценяваме, че действията на депутатите от опозиционните групи възпрепятстват процедурата за избор на президент на Република Косово с цел създаване на обстоятелства за разпускане на Събранието и провеждане на извънредни избори за Събранието на Косово. Основаваме това заключение на факта, че 54 депутати не участваха с цел да предотвратят кворума от 80 депутати, необходим в първите два тура на президентските избори. Оценяваме, че тези действия на депутатите от опозиционните парламентарни групи са в явно противоречие с Конституцията на Република Косово и другите правни задължения, които имат като избрани представители на народа“, се казва в писмото на Хаджиу до Конституционния съд на Косово.

Косовските опозиционни партии, които по-рано бяха поискали от Курти да издигне консенсусен кандидат – искане, което бе пренебрегнато с издигането на Конюфца, бойкотираха вчерашното извънредно заседание. По този начин в залата останаха само 66 народни представители – недостатъчна бройка за избиране на нов президент съгласно с Конституцията на страната, в която се посочва, че „президентът на Косово се избира от парламента и трябва да бъде подкрепен от две трети от 120-те депутати (80 гласа) на първи или втори кръг и от най-малко 61 гласа на трети кръг“.

