Президентът на Куба към САЩ: Нападение срещу нас ще доведе до кръвопролития

Снимка уикипедия, El divo de placetas

Куба има абсолютното и законно право да се защитава от военна агресия от страна на САЩ, предупреди кубинският президент Мигел Диас-Канел (на снимката). Той подчерта, че всяка атака срещу острова би довела до кръвопролития с непредвидими последици.

„Заплахите за военна агресия срещу Куба от страна на най-голямата световна сила са добре известни“, написа Диас-Канел в социалната мрежа „Екс“. „Самата заплаха вече представлява международно престъпление“, добави той.

Кубинският лидер заяви, че страната му не представлява заплаха за нито една държава и няма агресивни планове спрямо САЩ или която и да е друга страна.

„Куба, която вече търпи многоизмерна агресия от страна на Съединените американски щати, има абсолютното и законно право да се защитава от военно нападение. Това обаче не може логично или честно да се използва като извинение за налагане на война на благородния кубински народ“, каза той.

Изявленията на президента дойдоха часове след като американският новинарски портал Axios публикува информация, позовавайки се на непроверени поверителни оценки на американското разузнаване. Според публикацията Куба се е сдобила с над 300 военни дрона и е обсъждала възможни планове за използването им срещу американски цели.

Сред потенциалните мишени се споменават американската военноморска база в залива Гуантанамо, американски военни кораби и евентуално Кий Уест във Флорида.

Според доклада американските власти не смятат, че Куба представлява непосредствена заплаха. Въпреки това те твърдят, че разузнавателната информация показва, че Хавана все по-често обсъжда воденето на война с дронове и е поискала от Русия допълнителни безпилотни летателни апарати и военно оборудване.

Кубинските власти отхвърлиха доклада на Axios и обвиниха портала в разпространение на „противоречива дезинформация“.

Министърът на външните работи на Куба, Бруно Родригес, написа в „Екс“, че американското правителство „ден след ден изгражда фалшив претекст“, за да оправдае „безмилостната икономическа война срещу кубинския народ и евентуална военна агресия“.

В момента Куба се сблъсква с прекъсвания на електрозахранването и недостиг на храна и горива. Енергийната криза се задълбочи, след като САЩ наложиха санкции на Венецуела, която беше ключов доставчик за Куба, и заплашиха с мита всяка страна, която продава или доставя петрол на острова.

