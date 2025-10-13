Президентът на Мадагаскар избяга от страната

Кадър Youtube

Президентът на Мадагаскар - Андри Раджоелина, е напуснал страната на 12 октомври.

Той е избягал с френски военен самолет и вече не се намира в Мадаскар. Според РФИ Раджоелина е в Дубай.

През последните седмици в Мадагаскар имаше масови протести срещу президента и правителството, посочва БГНЕС. Вчера контингент от мадагаскарската армия пое контрола над въоръжените сили на страната, след като се присъедини към антиправителствените протестиращи и призова силите за сигурност да „откажат да изпълняват заповеди“ ден по-рано.

„Отсега нататък всички заповеди на мадагаскарската армия – сухопътни, въздушни или военни – ще идват от щаба на CAPSAT“, заявиха офицери от контингента на CAPSAT, състоящ се от административни и технически офицери.

