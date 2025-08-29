Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза: Тръмп действа като руски агент

Кадър Web Summit, Уикипедия

Португалският президент Марсело Ребело де Соуза остро разкритикува държавният глава на САЩ Доналд Тръмп.

„Лидерът на най-голямата суперсила в света обективно е съветски или руски агент“, каза де Соуза. Според него опитите на Тръмп да „уреди“ войната не са били полезни за Украйна. „Обективно новото ръководство на САЩ подпомогна стратегически на Русия“, добави той ,цитиран от агенция Луса и Евронюз. Марсело Ребело де Соуза припомни, че „всеки ден“ има нови заплахи от САЩ за налагане на санкции срещу Кремъл. В действителност обаче нито едно от обещанията на Тръмп за увеличаване на санкциите не е изпълнено.

Според португалския лидер Тръмп се опитва да играе ролята на „арбитър“, но същевременно иска да преговаря „само с едната страна“, предава БГНЕС. Киев и неговите европейски съюзници буквално са принудени да оказват натиск върху Вашингтон за да участват в преговорите. Де Соуза смята, че Европа е подценила „значението на Тръмп и тръмпизма“.

Марсело Ребело де Соуза говори в Каштело де Видепо по време на Лятната университетска програма, ежегодна инициатива, предназначена за младите кадри на партията.

