Президентът на САЩ обяви създаването на нови кораби от клас Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви строителството на нов клас военни кораби.

„За мен е голяма чест като главнокомандващ да обявя, че одобрих план за ВМС да започнат строителството на два нови много големи военни кораба, най-големите, строени някога“, заяви той, говорейки в имението си Мар-а-Лаго във Флорида.

Според американския лидер корабите от клас „Тръмп“ ще бъдат 100 пъти по-мощни от съществуващите кораби. Те ще могат да носят ядрени оръжия и ще бъдат оборудвани с лазери и хиперзвукови ракети.

Ръководителят на Белия дом обеща да завърши работата за 2,5 години, като за програмата са отпуснати 26 милиарда долара, посочва Евроком. Планирани са общо до 25 кораба.

„Законопроектът за бюджета за отбрана, който подписах миналата седмица, постави рекорд по финансиране“, добави Тръмп.

Президентът посочи, че американският флот остарява бързо и се нуждае от модернизация.

