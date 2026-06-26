Президентът на Славия: За смъртта на двете деца на "Тракия" са виновни всички управляващи от 2022 г.

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За мен премиерът Румен Радев е перфектен, защото това е единственият начин да покажем ,че ние сме хора, а не сме стадо, каквото ни кажат това да правим, Урсула ли който ще да е, каза в интервю пред БНР президентът на ФК "Славия" Венцеслав Стефанов.

"Затова сме го докарали до това дередже, защото е кьорава работа, всеки си прави каквото иска. И ние подаряваме и даряваме, а нашите деца, когато имат проблеми, никой не идва на помощ. А ние даваме всички за какво? Някакви хора, които идват и виж какво правят във Варна, издевателстват, нахалстват и претендират, че трябва да им слугуваме и сме им длъжни. Всяка жаба да си знае гьола. Ние не искаме с никой да се бием и нека не ни вкарват в един кюп със Сулю и Пюлю", каза той.

В предаването "РадиоТочка" Стефанов коментира строителството на магистрали, правилата, кражбите от обществени поръчки, всички нарушители и движението на камионите във връзка с убийството на двете деца, футболистчета на магистрала "Тракия" в сряда,25 юни т. г, на път за турнир в Албена.

Според него България и българите ги очакват по-добри дни с правителството на Румен Радев:

"Радвам се, че имаме премиер и правителство, което държи на България и българското и ако продължават така, ни чакат по-добри дни, защото кривите краставици са много, надявам се следващата реколта да са по-добри. Ще се разочаровам, ако играят по гайдата на старите управляващи и ако вървят по техния път. България трябва да върви по нов път - независим и да държим, че сме българи. Ние сме най-старата държава в Европа и да оставим некакви хора, които – ще кажа нещо лошо и не искам да е пред медии. Не може някакви с пера в задници и нашарени да ни казват как да живеем – трябвало да има еднополови бракове и било свобода. Не е свобода, а свободия. Как ще обясниш на едно дете, че двама брадати - единия му е баща, а другият майка? Казвам това, което мисля, щото така са ме учили майка и татко."

Стефанов смята, че в държавата трябва да има здрав ред:

"Някои джендърски организации ще крещат, че не е демокрация, но българинът разбира само и единствено от тоягата. Няма ли тоягата нищо хубаво не ни чака, вярвайте ми. Сега съм по магистралата, мантинелите са по-рехави от … на бате Коце."

Президентът на футболния "Славия обясни, че камионът, счупил мантинелата на "Тракия" и причинил катастрофата, при която загинаха двете момченца и един възрастен, "не е направена от качествен материал и така, че да задържи камиона":

"Направена е декорация, няма бетонни разделение. Две мантинели, които по-голям камион като онзиднешния ги прави на нищо."

И посочи, че за смъртта на двете деца и мъжа са виновни, без изключение, всички управляващи от 2022 г. досега.

"Сигурен съм, че това правителство има желанието да промени нещата, понеже става въпрос за дисциплинирани хора. И съм сигурен, че ще направят всичко възможно да се въведе ред. Тази ДАИ – Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", не знам за какво съществува, само да прибират пари от фирмите на тировете ли? Нощно време няма нито един служител по пътищата, нито една кола дежурна по пътищата. Нощно време тировете са като каскадьори, карат като бесни. Господ ни е пазил от повече жертви."

"Защото тези дечица - ангели не си отидоха, че са направили нарушение. Станаха жертва на алчността, безотговорността на хора, които са злоупотребили с доверието на нацията, за лично облагодетелстване", категоричен е Венцеслав Стефанов.

Той е оптимист, "защото премиерът Румен Радев е генерал":

"Вътрешният министър също ми харесва. Трябва всички ние да ги подкрепим, за да може утре ние и децата ни да спим спокойно или поне по-спокойно.

Искам да има дисциплина и да я спазваме всички. Ако я спазваме и няма компромиси, и законът е еднакъв за всички, нещата ще се променят. За всички, не само нарушителите, а дисциплина и за тези, които строят и контролните органи, КАТ ДАИ, всичко да е изправно. Бил съм водач на МПС и преди 10 ноември, знам как е било да минеш на технически преглед, сега гледат дали е с пренабити номера и дали е купена на лизинг, това е основното. А какво е техническото състояние. Ако в София КАТ гледат да има дисциплина, в провинцията половината от контролните органи гледат всичко през пръсти.

Трябва да се започне от връщането на контрола, дисциплината, а не полицаите да чакат да вземат 20 - 50 евро и да кажат "бегай".

Стефанов коментира и скандала с незаконното строителство в Баба Алино:

"Това е, от 2 -3 години са се настанили в България и си правят какво искат, не сте ли виждали и чували, и сблъсквали? Едва ли не, те ни казват как да живеем, защо не им слугуваме. Те какви са, богопомазани, фашизирани бандеровци? Тези, които бягат не строят незаконни селища, не вкарват мръсни пари, не, те не са брутални и нахални по пътищата. Аз познавам такива хора и поддържам отношения с тях."

За кандидатите да купят ФК "Славия" той каза:

"Моят син, лека му пръст, безкрайно много обичаше "Славия" и в негова памет съм се зарекъл да правя каквото мога за "Славия" и за децата на Славия. Така че, ако някои си мисли, че е много лесно да осигуряваш издръжката на такъв клуб, моля да заповядат! Аз съм готов веднага да им предоставя възможността, стига те да имат желание да работят, помагат и да направят нещо за "Славия".

Ако някой има желание, нека да предложи концепцията, да каже какво може да направи за "Славия", ръководството на клуба ще разгледа неговите предложения. И ако те отговарят на изискванията, че трябва да се развиват български футболисти и да даваме шанс, най-вече на нашите деца, моля да заповядат."

Редактор "Екип на Петел",

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