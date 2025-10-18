Президентът на Венецуела обяви за важно решение

снимка: пресс Руска федерация

Венецуела завърши плана за защита срещу американски заплахи. Това съобщи президентът Николас Мадуро след разполагането на американски военни кораби край бреговете на страната.

Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи наркокартел и е разположил значителни военни активи – включително стелт бойни самолети и няколко кораба на американския флот – за борба срещу наркотиците в Карибите.

Авторитарният социалист Мадуро, обвиняван в кражба на избори миналата година, обвини, че Вашингтон планира смяна на режима. Тръмп посочи, че е разрешил тайни операции на ЦРУ срещу Венецуела, без да предоставя подробности.

Мадуро отговори като нареди учения из страната и разположи войници по границите.

"Днес завършихме всички интегрирани отбранителни зони на страната“, каза Мадуро в запис, публикуван в Telegram.

Той също така обяви ново военно учение, наречено "Независимост 200“. Много такива учения се провеждат през нощта и не завършват с ново, постоянно разполагане на военни сили.

Държавната телевизия излъчи кадри на войници, напускащи казарми. Полиция, служители на гражданската защита и членове на цивилната милиция също са участвали в ученията на Венецуела на фона на напрежението със САЩ, пише БГНЕС.

Американските сили в Карибите вече са атакували най-малко шест кораба, за които Вашингтон твърди, че превозват наркотици от Венецуела към САЩ. Жертвите са най-малко 26

