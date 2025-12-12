реклама

Президентът обяви началото на консултациите с парламентарните групи

12.12.2025 / 14:45 2

Булфото

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник, 15 декември, когато президентът ще приеме на „Дондуков“ 2:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България, съобщиха от прессекретариата на президента.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 19 минути)
Рейтинг: 162149 | Одобрение: 17814
Интересна Коледа с очертава!!!;)Ухилен:errm: Профсор Рачев каза че,ще е кафява!!!;)Ухилен:dizzy: Само да де е пропуснал, че ще е рядка и миризлива!??НинджаНинджаНинджа
1
0
kris (преди 41 минути)
Рейтинг: 545319 | Одобрение: 102319
В 10 часа няма да могат да намерят Бойчо.....По непотвърдени сведения е отпрашил в неизвестна посока към неизвестна локация....Сретен бил минал границата....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама