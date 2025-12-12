Президентът обяви началото на консултациите с парламентарните групи

Булфото

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник, 15 декември, когато президентът ще приеме на „Дондуков“ 2:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България, съобщиха от прессекретариата на президента.

