Президентът отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Вече съм отговорил писмено с "не", каза държавният глава Румен Радев попитан дали ще отговори официално на премиера с отказ да назначи Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

"Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни Румен Радев, цитиран от Нова.

В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване на Деньо Денев като председател на ДАНС.

От началото на юни Денев е изпълняващ функциите председател на ДАНС. Преди това той беше заместник на Пламен Тончев в контраразузнаването - от август 2023 г. А вече бившият председател оглави Комисията по досиетата. Той беше избран с гласовете на управляващото мнозинство – ГЕРБ-СДС, “БСП – Обединена левица” и ИТН, и подкрепата на “ДПС – Ново начало”.

Припомняме, че преди дни държавният глава заяви, че "санкционирани за корупция извършват брутална чистка в ДАНС"

