Президентът отсече: Отговорността за служебния кабинет е изцяло на парламента
04.02.2026 / 11:45 0
Булфото
Отговорността за служебния кабинет е изцяло на Народното събрание, каза президентът Илияна Йотова в началото на консултациите с „БСП-Обединена левица“ в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.
Нуждаем се от спешни решения и действия, за да се спре ценовият шок, каза още президентът, цитиран от БТА.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!