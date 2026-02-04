Президентът отсече: Отговорността за служебния кабинет е изцяло на парламента

Булфото

Отговорността за служебния кабинет е изцяло на Народното събрание, каза президентът Илияна Йотова в началото на консултациите с „БСП-Обединена левица“ в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Нуждаем се от спешни решения и действия, за да се спре ценовият шок, каза още президентът, цитиран от БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!