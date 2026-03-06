Президентът подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева

Снимка: Булфото

Държавният глава подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие и благоустройството и назначи Николай Найденов на длъжността, съобщиха от прессекретариата на президентството.

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Бонева от длъжността и със същия указ назначи като министър Найденов.

На 4 март служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.

По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров обясни, че Ангелина Бонева лично е поискала да бъде освободена от поста си, посочва БТА. „Госпожа Бонева ме помоли лично да бъде освободена по здравословни причини. Тя е подписала своята оставка и това са фактите“, посочи премиерът.

Николай Найденов е назначен за служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на 24 февруари, пише на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е заемал поста заместник-министър през 2023 г. и през 2024 г. Той е дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия по картография и ГИС. Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ.

