Президентът приветства над 100 зрелостници от социални услуги

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Тази вечер се проведе традиционният абитуриентски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава Илияна Йотова „Подкрепи една мечта“.

Тя приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища за ученици със сензорни увреждания от цялата страна. И тази година в организацията на балната вечер благотворително се включват хора и организации, които откриват смисъл в жестовете на добрина и човечност към другите. На есен зрелостниците от инициативата, които ще продължат образованието си в университет, ще получат от Администрацията на Президента еднократна стипендия за образование.

С трепетно очакване Даниела се подготвя да се впусне в следващия етап от живота си. Приема този ден като дар и не се страхува да мечтае за бъдещето.

"Когато човек си постави някаква цел, каквито и неща да се случват в неговия живот, дори да има приливи и отливи, той може да се справи, стига наистина много да го иска и да работи над себе си, за да сбъдне и най-съкровените си мечти", споделя Даниела, пише nova.bg.

Даниела завършва училище с пълно отличие и планира да продължи образованието си в Университета по хранителни технологии със специалност хранителни и фармацевтични биотехнологии. "Един лош ден не означава лош живот, а животът е пред нас и можем да разцъфваме всеки ден", обясни зрелостничката.

За 10-а поредна година за визията на абитуриентите се погрижиха професионални фризьори и гримьори. "За едно по-красиво бъдеще, за това сме ние стилистите, а те ни дават този лъч надежда", каза фризьорът Цветан Георгиев.

Василена Ангелова също мечтае да стане фризьор. "Най-важното е, че не трябва да забравяме всеки да бъде добър, както и да продължаваме да следваме мечтите си", казва тя.

С поздрав към завършилите и с пожелание за успех президентът Илияна Йотова откри официално бала. "Пред нас стоите вие - младите хора с вашите мечти, сила и кураж. Вие сте много млади и невероятно силни хора. Ние осъзнаваме колко ви е било трудно, но въпреки всичко, успявате", каза президентът Йотова.

Редактор "Екип на Петел",

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