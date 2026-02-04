Президентът продължава консултациите с "Алианс за права и свободи", МЕЧ и "Величие" утре
Държавният глава Илияна Йотова продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, определена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията, съобщават от Президентството.
Във вторник - 10 февруари, президентът Йотова ще приеме:
От 10.00 ч. – представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи";
От 11.30 ч. – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ;
От 13.00 ч. – представители на парламентарната група на „Величие“.
